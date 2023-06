Futuro Osimhen: il bomber riflette sulla proposta del Napoli tra Nigeria e isole greche

Osimhen si gode il meritato relax in vacanza tra Nigeria e isole greche: il bomber continua a pensare alla proposta contrattuale del Napoli.

Il Napoli ha una priorità: trattenere in rosa il suo bomber, Victor Osimhen. Nella giornata di venerdì il presidente Aurelio De Laurentiis ha proposto il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2025 e il giocatore sta riflettendo a suo modo. Victor infatti si sta godendo il suo meritato relax prima di tornare a lavoro nel doppio ritiro estivo del Napoli che sarà dapprima in Trentino, a Dimaro Folgarida, la prima metà di luglio, poi in Abruzzo, precisamente a Castel di Sangro, dal 28 luglio al 12 agosto.

Osimhen in vacanza, ma con la testa al Napoli

Il calciatore nigeriano è in viaggio, passando da casa, in Nigeria, alla meta successiva, le isole greche. Durante questo periodo di riposo, Osimhen sta ponderando l’offerta di rinnovo contrattuale presentatagli dal club partenopeo. Ha avuto un colloquio con il suo agente, che ha recentemente incontrato il presidente Aurelio De Laurentiis: il contratto di Osimhen scadrà nel 2025 e il Napoli preferirebbe evitare che si avvicini alla scadenza senza un rinnovo. Il prezzo di vendita del giocatore si aggira tra i 150 e i 180 milioni di euro.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta la questione.

“Venerdì, il presidente ha presentato la proposta di rinnovo del contratto in scadenza nel giugno 2025 e ora il giocatore sta riflettendo. Sta valutando attentamente, in attesa della seconda fase, della prossima riunione che si terrà nei prossimi giorni. Dopo un primo incontro costruttivo, nel quale è emersa la volontà comune di trovare una soluzione soddisfacente per tutte le parti, probabilmente si dovrà discutere dei dettagli: un giocatore valutato come una superstar può legittimamente aspirare a un progetto tecnico ed economico da superstar. Questa è la legge del mercato. Tuttavia, l’apertura è il punto di partenza”.