Repubblica – La solitudine dei De Laurentiis, tanti dubbi e poca quiete

Aurelio De Laurentiis deve fare i conti con la gestione della SSCN e la SSCB con a capo il figlio Luigi De Laurentiis. Tutte le notizie.

Su Repubblica in edicola oggi viene scritto: “Nell’estate delle grandi fughe la famiglia De Laurentiis si sente sempre più sola in un labirinto di punti interrogativi. Osimhen, ci sarà la proroga del contratto per mettere in sicurezza una vendita da 150 milioni? Giuntoli, conviene consegnarlo alla Juve o tenerlo per un anno fermo e ben pagato? Il Bari, fallita la promozione bisogna investire e quanto per venderlo? Le vacanze di Aurelio De Laurentiis sono cominciate e finite il 4 maggio, l’ultima notte di quiete è stata quella dello scudetto“.

Poi aggiunge: “Se si fissa una base d’asta a 150 milioni, oltre a svegliare il mercato si autorizza un ingaggio adeguato. Dieci, di più? Difficile indovinare il punto di equilibrio. Il Paris Saint Germain quanto vuol pagare per il primo bomber d’Italia con 26 gol, secondo solo ad Herling Haaland in Europa? Appare d’incanto un vuoto. Poteva essere d’aiuto Cristiano Giuntoli. Conosce il Psg, ma anche il mercato per cercarne il sostituto. Giuntoli è però legato alla Juventus e ieri scoppia la grana. I giornali sportivi raccontano come sta ricostruendo la più scassata Juve che si ricordi, il Napoli intanto blocca il trasferimento“.