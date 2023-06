Cristiano Giuntoli verso la beffa: la Juventus non attende nessuno!

Cristiano Giuntoli vuole a tutti i costi la Juventus, ma la società bianconera è stanca di attendere. Ecco tutte le notizie.

Notizie Calcio Napoli – Si riduce sempre di più la finestra temporale dettata dalla Juve a Giuntoli, per liberarsi dal contratto con il Napoli. Dall’altro lato, però, c’è Aurelio De Laurentiis che ha eretto un muro per non dare neppure il minimo vantaggio alla rivale bianconera. Giuntoli ha un contratto ed il presidente del Napoli vuole che venga rispettato, altrimenti bisognerà pagare una penale. Fino ad ora i bianconeri non hanno voluto prendere in considerazione questa possibilità.

Juventus-Giuntoli: quando ci sarà il trasferimento

Al momento è tutto bloccato, si attende un ulteriore passaggio con De Laurentiis. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “Da tempo il vertice juventino pensa a Cristiano Giuntoli – si narra addirittura di un’offerta scritta, ma le parti smentiscono, visti i tempi -. Individuato come l’ideale riferimento tecnico di società, allenatore e squadra, Giuntoli è legato al Napoli fino a giugno 2024 e soltanto in queste ore, non per scelta sua, può trattare l’uscita

anticipata: il giorno del nuovo contatto con De Laurentiis dovrebbe essere giovedì 29, a poche ore dalla scadenza fissata da Scanavino che ha bisogno di risposte definitive. In caso di mancato accordo tra Aurelio e il ds, la Juve proseguirebbe con Giovanni Manna“.

De Laurentiis non farà deroghe per Giuntoli alla Juventus, vuole ostacolare il più possibile il trasferimento del suo direttore sportivo. L’obiettivo, come detto, è quello di non offrire alcun vantaggio ai bianconeri. Dunque se il trasferimento ci sarà, lo si farà alle condizioni dettate dal presidente del Napoli. Anche perché oramai già da mesi De Laurentiis ha preso in mano il calciomercato del Napoli trattando giocatori in prima persona, con Maurizio Micheli che è di fatto il direttore sportivo in pectore.