Osimhen vuole il Napoli: segnali positivi, cosa chiede a De Laurentiis

Victor Osimhen vuole restare al Napoli almeno un’altra stagione, l’attaccante apre al rinnovo con Aurelio De Laurentiis.

Notizie calciomercato Napoli – Il club di Aurelio De Laurentiis sta facendo di tutto per tenere in rosa il suo attaccante migliore. La notizie positiva è che anche Osimhen vuole restare in azzurro e lo dimostra dando segnali suoi social, ma anche con la volontà di dialogare con il club partenopeo. Nei giorni scorsi c’è stato un incontro tra l’agente di Victor Osimhen e De Laurentiis, da cui sono emersi segnali importanti.

Rinnovo Osimhen: le richieste dell’attaccante

Corriere dello Sport oggi in edicola dà ulteriori informazioni delle richieste del giocatore al Napoli: “Dopo l’incontro tra DeLa e il suo manager, Roberto Calenda: venerdì il presidente ha proposto il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2025 e il giocatore sta riflettendo. Sta valutando in attesa del secondo atto, della seconda riunione in programma nei prossimi giorni. E dopo una prima chiacchierata costruttiva da cui è emersa la comune volontà di trovare una soluzione soddisfacente per tutti, probabilmente si dovrà ragionare sulle proporzioni: un giocatore valutato come una superstar non può che aspirare a un progetto tecnico ed economico da superstar. Va da sé, è la legge del mercato“.