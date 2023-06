Calciomercato Napoli: Tesoro da 260 Milioni per De Laurentiis

Il Napoli ha trasformato i suoi giocatori in un tesoro da 260 milioni. Le strategie di mercato, da Lavezzi a Cavani, Higuain e Osimhen.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il Napoli è una miniera d’oro. Da un decennio, il club ha trasformato i suoi giocatori in un tesoro da 260 milioni di euro. Questa è la storia di come il Napoli ha creato un impero calcistico, vendendo solo quando è costretto da clausole rescissorie o offerte shock.

Tutto è iniziato con Ezequiel Lavezzi. Pagato solo cinque milioni, il suo divorzio dal club ha portato trentuno milioni nelle casse del Napoli. Da allora, il presidente Aurelio De Laurentiis ha seguito una filosofia di business razionale, vendendo giocatori come Cavani e Higuain per cifre enormi.

Ma non si tratta solo di vendere. Il Napoli ha anche saputo reinvestire i guadagni. Dopo l’addio di Koulibaly, Insigne, Mertens, Fabian Ruiz e Ospina, il club ha incassato 65 milioni di euro e ha tagliato quaranta milioni di ingaggi. Con questi soldi, De Laurentiis e il suo team hanno portato a Napoli nuove stelle come Kim e Kvara, 30 milioni di euro in due, sono diventate delle star.

Oggi, il gioiello della corona è Victor Osimhen. Acquistato per una settantina di milioni nel 2020, il suo valore è ora di 150 milioni. Ma De Laurentiis non ha intenzione di venderlo, a meno che non arrivi un’offerta irrinunciabile.

Il Napoli è un esempio di come il calcio moderno può essere un business lucrativo. Con una gestione razionale e una visione lungimirante, il club è riuscito a creare un tesoro da 260 milioni di euro. E il futuro sembra ancora più brillante, con nuovi talenti come Kvaratskhelia, Anguissa, Lobotka e Di Lorenzo, gli uomini dello scudetto.

Il Napoli è un club che sa fare affari. Non si tratta solo di vendere i migliori giocatori, ma di reinvestire i guadagni per creare una squadra ancora più forte. E se pensate che questo sia solo “moneyball”, allora non avete capito nulla del calcio Napoli.