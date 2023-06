Vessicchio sbotta: “Sei un poveraccio. Solo quella maglia potevi indossare”

Sergio Vessicchio si è scagliato contro il difensore dell’Inter, Alessandro Bastoni, dopo lo sfottò anti-Juve intonato al matrimonio.

Il difensore dell’Inter, Alessandro Bastoni, ha festeggiato il suo matrimonio con Camilla Bresciani in Puglia, nel resort Borgo Egnazia a Savelletri di Fasano, evento nuziale caratterizzato anche da un momento calcistico con i calciatori stessi che si sono trasformati in ultrà e hanno intonato il coro da stadio “chi non salta è gobbo juventino“, scatenando l’indignazione del tifo juventino. Tra questi anche quella del giornalista Sergio Vessicchio che ha commentato la notizia sui social con parole gravissime, soggette anche a denuncia nel caso in cui lo decidesse la società nerazzurra.

“Bastoni salta: ‘chi non salta juventino è’ e sulla signorinella [la moglie di Bastoni, ndr] ci saltava Lukaku [dice sbeffeggiando facendo poi il simbolo delle corna con le dita, ndr]. Chi non salta juventino è, vai Bastoni vai…Bastoni, Bastoni con il bastone di Lukaku [dice nuovamente sbeffeggiando, ndr], poveraccio Bastoni, sei un poveraccio. D’altra parte solo quella maglia potevi indossare [dice rifacendo il simbolo delle corna con le dita, ndr] Poveraccio”.

