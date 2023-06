SKY: “De Laurentiis non molla Osimhen, sviluppi significativi in arrivo”

Il futuro di Osimhen è al centro del calciomercato del Napoli, Sky sport ha fornito interessati aggiornamenti sulle trattative in corso.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Rudi Garcia allenatore del Napoli per la prossima stagione vorrebbe poter contare sullla rosa che ha dominato in italia e in Europa la scorsa stagione. Il club azzurro, che ha virtualmente perso Kim, si concentra sul rinnovo di Osimhen, con l’obiettivo di costruire una squadra in grado di competere sia in campionato che in Champions League.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è determinato a fornire a Garcia una squadra competitiva. Tuttavia, una questione importante che il club deve risolvere riguarda il futuro dell’attaccante Victor Osimhen. Sarà un rinnovo o una cessione?

Secondo Manuele Baiocchi di Sky Sport, la valutazione del giocatore è di oltre 150 milioni di euro. Tuttavia, le offerte ricevute finora non hanno superato i 100 milioni di euro. De Laurentiis ritiene che Osimhen valga almeno la cifra più alta, e quindi non ci si aspetta che ci saranno sviluppi significativi questa settimana.

Nonostante l’incertezza, l’atmosfera tra le parti rimane serena. Questo suggerisce che potrebbe esserci la possibilità che Osimhen rimanga con il Napoli per un’altra stagione. Tuttavia, i top club europei stanno esercitando pressioni per cercare di accaparrarsi il talentuoso attaccante.

Mentre il mercato estivo prosegue, i tifosi del Napoli aspettano con ansia di vedere come si svilupperà la situazione. La decisione sul futuro di Osimhen sarà un indicatore importante della direzione che il club prenderà sotto la guida del nuovo allenatore, Rudi Garcia. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.