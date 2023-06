Auriemma: “Se Tonali vale 80 milioni, Osimhen ne vale oltre 150” – VIDEO

Raffaele Auriemma analizza il valore di Osimhen sul calciomercato in seguito alla partenza di Tonali per 80 milioni.

SSC Napoli ultime notizie. È tempo di calciomercato e le voci cominciano a girare. Raffaele Auriemma, giornalista e conduttore televisivo, ha recentemente condiviso le sue riflessioni sulla valutazione dei giocatori nel panorama attuale del calcio.

Auriemma ha preso in considerazione il recente trasferimento di Sandro Tonali dal Milan, un’operazione di mercato che ha raggiunto gli 80 milioni di euro. Secondo Auriemma, se un calciatore come Tonali può essere venduto per una cifra così alta, allora Victor Osimhen, attaccante stellare del Napoli, dovrebbe valere oltre i 150 milioni di euro.

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, sembra condividere un punto di vista simile. In un recente incontro con Roberto Calenda, agente di Osimhen, De Laurentiis ha affermato che il club partenopeo intende confermare il nigeriano per un’altra stagione. L’unico scenario in cui il Napoli considererebbe l’opzione di vendere Osimhen sarebbe in caso di un’offerta straordinariamente alta, specificatamente, almeno 180 milioni di euro.

Le dichiarazioni di De Laurentiis indicano chiaramente l’intenzione del club di mantenere i suoi talenti preziosi. Sembra che il Napoli sia ben consapevole del valore dei suoi giocatori e sia disposto a resistere alle avance del mercato, a meno che non arrivino offerte irrinunciabili. Per ora, non ci sono offerte ufficiali per Osimhen, e le trattative per il rinnovo del suo contratto procedono.

Questo è un momento cruciale per il Napoli e per Osimhen. Le decisioni prese nel prossimo futuro potrebbero avere un impatto significativo sulla stagione a venire.