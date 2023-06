SSC Napoli, due amichevoli a Dimaro: Ecco le date e gli orari

La SSC Napoli conferma una doppia amichevole durante il ritiro a Dimaro. Ecco le date e gli orari ufficiali.

SSC NAPOLI ULTIME NOTIZIE. È ufficiale! La Società Sportiva Calcio Napoli, nota anche come SSC Napoli, ha confermato una doppia amichevole durante il ritiro a Dimaro, sul campo di gioco di Carciato.

La squadra, guidata dall’allenatore Rudi Garcia, avrà l’opportunità di mettersi alla prova in due diversi momenti durante il ritiro estivo. Queste amichevoli forniranno un’occasione preziosa per la squadra di affinare le tattiche, migliorare la coesione del gruppo e prepararsi per la stagione di calcio in arrivo.

Le date e gli orari delle due amichevoli sono stati ufficialmente rilasciati. Le partite si svolgeranno come segue:

Prima amichevole: giovedì 20 luglio 2023, ore 18:00

Seconda amichevole: lunedì 24 luglio 2023, ore 18:00

Entrambe le partite si svolgeranno allo Stadio Carciato, nel cuore delle splendide montagne del Trentino. L’atmosfera promette di essere elettrizzante, con la squadra del Napoli pronta a mostrare le proprie abilità e a intrattenere i tifosi.

Restate sintonizzati per ulteriori dettagli, compresi gli avversari delle due amichevoli, che verranno rilasciati non appena saranno disponibili. Queste partite promettono di essere ricche di azione e di offrire un assaggio di ciò che è in serbo per la SSC Napoli nella prossima stagione.

È un momento entusiasmante per i tifosi del Napoli, che possono iniziare a pianificare i loro programmi per sostenere la loro squadra preferita. Non perdete l’opportunità di vedere la SSC Napoli in azione durante il ritiro estivo a Dimaro!

Non mancate di seguire la nostra copertura continua delle amichevoli e di tutte le notizie relative alla SSC Napoli mentre ci avviciniamo all’inizio della nuova stagione.