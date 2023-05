Dimaro 2023, ufficiali le date del ritiro. De Laurentiis annuncia anche il rinnovo

Nella presentazione del ritiro di Dimaro 2023 sono state ufficializzate le date mentre De Laurentiis annuncia anche il rinnovo

Il Napoli ufficializza le date del ritiro a Dimaro Folgarida insieme ai rappresentati delle istituzioni trentine. Il club azzurro svolgerà la prima parte della preparazione estiva in Val di Sole dal 14 al 25 luglio 2023: dodici giorni per il tredicesimo ritiro in Trentino, un vero e proprio record. Questo è quanto dichiarato nella conferenza stampa di presentazione.

Tocca a Maurizio Rossini, Ceo Trentino Marketing, dare conferma delle date: “Il Napoli svolgerà il ritiro dal 14 al 25 luglio. Per noi è un motivo di grande orgoglio ospitare la società campione d’Italia con cui c’è un rapporto che dura dal 2010. Annuncio anche uno sforzo ulteriori per una seconda tribuna aggiuntiva per poter accogliere più tifosi vista l’enorme flusso che è previsto. Si parla infatti di 100mila presenze“.

Nella conferenza stampa di presentazione, Aurelio De Laurentiis annuncia anche il rinnovo del contratto con il Trentino: “Ve lo dico in maniera chiara perché a volte leggo cose non esatte, noi avevamo terminato il nostro contratto e abbiamo raggiunto un accordo che lega la nostra amicizia, che va avanti da 13 anni, oltre a questo ritiro che sta per iniziare poi per i successivi 3 anni”.

Il numero uno del club azzurro ringrazia anche Alex Meret, presente in conferenza stampa: “Devo ringraziare Meret che ha ricevuto tante critiche, ma noi l’abbiamo sostenuto ed ha fatto questo campionato eccezionale”.