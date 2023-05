De Laurentiis e Manfredi accordo sullo stadio Maradona: 70 mila posti, sediolini a bordo campo e si celebreranno anche i matrimoni

Un accordo tra De Laurentiis e Manfredi promette di trasformare lo Stadio Maradona, aumentando la capienza a 70mila posti e offrendo anche la possibilità di celebrare matrimoni nell’impianto di Fuorigrotta.

Lo Stadio Diego Armando Maradona, casa del Napoli, si prepara per una trasformazione radicale. Secondo le notizie riportate dal quotidiano Il Mattino, un accordo tra il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, promette di trasformare l’impianto sportivo di Fuorigrotta, aumentandone la capienza a 70mila posti, rispetto ai 50mila attuali, e offrendo servizi e attrazioni inedite.

L’idea è quella di riaprire il terzo anello superiore, chiuso da 20 anni, e spostare i sediolini più vicino al campo di gioco, creando un’esperienza unica per gli spettatori, proprio come quella vissuta dal regista premio Oscar Paolo Sorrentino, che ha assistito alla partita con la Fiorentina praticamente da bordo campo.

Per raggiungere l’ambizioso traguardo di 70mila posti, sarà necessaria una significativa ristrutturazione dello stadio. Questa includerà non solo la riapertura del terzo anello, ma anche la riconfigurazione della disposizione dei posti a sedere per avvicinare gli spettatori al campo di gioco. La pista di atletica sarà eliminata, facendo dello Stadio Maradona uno stadio dedicato esclusivamente al calcio.

Questo progetto potrebbe essere un elemento chiave per la candidatura dell’Italia come paese ospitante per gli Europei di Calcio 2032. Il Comune di Napoli sta attualmente valutando il progetto di ristrutturazione, con l’Uefa che ha chiesto specificamente al Comune di adeguare l’impianto sportivo per poter ospitare eventi di questa portata.

Ma le innovazioni previste per lo Stadio Maradona non si limitano al solo ambito sportivo. Infatti, De Laurentiis ha annunciato l’idea di trasformare l’impianto in un centro per l’intrattenimento aperto 7 giorni su 7, con servizi come ristorazione, un museo dedicato al calcio Napoli e altre attrazioni legate al mondo dell’entertainment. Sorprendentemente, De Laurentiis ha anche espresso il desiderio di celebrare matrimoni e prime comunioni nello stadio.

Questa visione rappresenta un passo decisivo verso la trasformazione degli stadi italiani da semplici luoghi sportivi a veri e propri centri di intrattenimento. È chiaro che le intenzioni di De Laurentiis sono rivoluzionarie e potrebbero cambiare per sempre l’esperienza degli spettatori allo Stadio Maradona. Non resta che attendere per vedere come queste idee verranno messe in pratica nei prossimi anni.