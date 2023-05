Osimhen, rinnovo per due anni e clausola da 150 milioni: l’idea di De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis, ha in mente un piano per tenere Victor Osimhen al Napoli: Rinnovo del contratto e una clausola da150 milioni.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. De Laurentiis non vuole perdere l’attaccante nigeriano Victor Osimhen. Secondo quanto riferito da TMW, la società azzurra si incontrerà con l’entourage del giocatore a giugno, alla fine della stagione, per discutere i termini di un potenziale rinnovo contrattuale.

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha un piano: estendere il contratto del giocatore di altre due stagioni (che ora scade nel 2025), aumentare il suo stipendio e inserire una clausola rescissoria.

Il piano di De Laurentiis è ambizioso. L’obiettivo principale del Napoli è di fissare la clausola rescissoria a 150 milioni di euro, una cifra che solo i club più ricchi d’Europa potrebbero permettersi. Questo non solo garantirebbe un ritorno finanziario considerevole per il club nel caso in cui Osimhen decidere di partire, ma potrebbe anche rafforzare il suo impegno nel rimanere a Napoli per un’altra stagione.

RINNOVO BIENNNALE PER OSIMHEN

Osimhen, che attualmente percepisce uno stipendio di 4,5 milioni di euro, potrebbe vedere un aumento del suo ingaggio con questo rinnovo contrattuale. L’idea è di incentivare il giocatore a rimanere con il club, dando ai tifosi del Napoli la possibilità di sognare un altro anno con il loro attaccante stellare in campo.

Questo rinnovo contrattuale potrebbe servire come una mossa strategica per il Napoli. Il club potrebbe decidere di vendere Osimhen dopo un altro anno, garantendo una potenziale grande entrata economica grazie alla clausola rescissoria. Nel frattempo, i tifosi potrebbero continuare a vedere il loro eroe in azione, con la promessa di grandi prestazioni per almeno un’altra stagione.

Le prossime settimane saranno cruciali per determinare il futuro di Osimhen a Napoli. Con De Laurentiis fermamente alla guida delle trattative, si può solo sperare che il risultato finale sia vantaggioso per tutte le parti coinvolte. Il rinnovo contrattuale potrebbe non solo garantire il futuro di Osimhen a Napoli, ma potrebbe anche fornire una solida base per il successo continuo del club nel campionato italiano.