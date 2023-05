Victor Osimhen celebra lo scudetto del Napoli con un anello in stile NBA

Osimhen, celebra lo scudetto del Napoli con un anello, alla maniera delle star della NBA. Intanto, la Zecca dello Stato si prepara a rilasciare monete commemorative.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. La vittoria dello scudetto da parte del Napoli ha scatenato una serie di celebrazioni, ma quella di Victor Osimhen è forse la più unica e speciale di tutte. L’attaccante nigeriano, fresco vincitore dello scudetto con i partenopei, ha deciso di celebrare il trionfo alla maniera delle star dell’NBA e del baseball americano.

La tradizione, che arriva dall’altra parte dell’oceano, vuole che gli atleti che si aggiudicano un campionato vengano premiati con un anello celebrativo. Un vero e proprio pezzo di lusso, che diventa parte della collezione personale dell’atleta e che serve a ricordare le gesta compiute durante la stagione. Sull’anello vengono incastonati il logo della squadra, il numero di vittorie o l’anno del trionfo.

Osimhen ha abbracciato questa tradizione e ha fatto realizzare per sé un anello di brillanti da un designer nigeriano. A campeggiare sull’anello, però, non c’è il logo del Napoli, bensì le sue iniziali e il numero che veste in campo – VO9, proprio come sulla nuova mascherina protettiva che indossa – insieme a due maschere, a ricordo dell’oggetto che l’ha reso famoso tra i tifosi oltre ai suoi gol.

Monete celebrative per lo scudetto del Napoli

Ma le celebrazioni per lo scudetto del Napoli non finiscono qui. La Zecca dello Stato italiano, infatti, si prepara a rilasciare due monete commemorative per la vittoria. Un omaggio speciale che il club ha annunciato con un post sui social network. Non è la prima volta che succede: lo stesso omaggio era stato fatto per i due precedenti trionfi del club, quelli con Maradona nelle stagioni 1986/87 e 1989/90. La storia si ripete, dunque, e queste due nuove monete speciali saranno dedicate al Napoli.

“Coming Soon” si legge su una storia Instagram del club, a conferma che a fine campionato verranno svelate queste “medaglie” per celebrare i campioni che lo scorso 4 maggio hanno conquistato aritmeticamente lo scudetto. I tifosi napoletani, quindi, non dovranno fare altro che attendere le ultime tre partite prima della fine del campionato per poter ammirare queste nuove monete commemorative.