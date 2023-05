L'arbitro Fourneau, dopo gli errori VAR in Monza-Napoli, premiato con il Milan

Nonostante gli errori VAR nel match Monza-Napoli, l’arbitro Fourneau riceve in premio Milan-Spampdoria invece di una sospensione.

Nell’ultima giornata di serie Serie A , l’arbitro Fourneau VAR di Monza-Napoli ha negato tre netti rigori alla squadra di Spalletti, causando una certa ira tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Nonostante l’uso del VAR, che avrebbe dovuto correggere gli errori di giudizio, le decisioni di Fourneau hanno avuto un impatto negativo sull’esito della partita.

Eppure, anziché essere fermato o punito per i suoi errori, Fourneau è stato premiato con l’incarico di arbitrare Milan-Sampdoria. Questa decisione ha sollevato molti interrogativi sulla coerenza e l’equità del sistema arbitrale della Serie A.

Il sito Napolipiu.com.com ha da tempo denunciato le incoerenze degli uomini di Trentalange. Ha pubblicato una classifica alternativa della Serie A, che non tiene conto degli errori arbitrali.

Nonostante l’introduzione del VAR, gli arbitri continuano a giocare un ruolo determinante nei risultati delle partite di Serie A. Sebbene il VAR dovrebbe correggere gli errori umani, spesso non riesce a farlo. Questo può essere dovuto a una serie di fattori, tra cui il giudizio personale dell’arbitro, la pressione del pubblico e il peso dei club.

E’ evidente che il sistema arbitrale necessita di miglioramenti. Le decisioni di Fourneau nel match Monza-Napoli e la sua successiva promozione hanno sollevato nuovi dubbi sulla credibilità del sistema. Per mantenere l’integrità del gioco e garantire la giustizia per tutte le squadre, è necessario che la Serie A prenda seriamente in considerazione questi problemi.

La fiducia nel sistema arbitrale è fondamentale per il successo del calcio. Se questa fiducia viene erosa, può avere un impatto negativo sulla percezione del gioco da parte dei tifosi e dei giocatori. Per mantenere la passione per il calcio viva, è fondamentale che gli arbitri siano considerati giusti e imparziali.