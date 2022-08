Napoli-Monza la moviola: Fourneau ed il Var sbagliano tutto, manca un rigore, entrata assassina su Lobotka

La moviola di Napoli-Monza mette in mostra due errori evidenti di Fourneau, manca un rigore agli azzurri ed espulsione al Monza. L’arbitro commette veramente due errori clamorosi in collaborazione con il Var Irrati. Il rigore non concesso per fallo di mano di Andrea Ranocchia è scandaloso quanto evidente, così come l’entrata da bruttissima di Ferrari su Lobotka che era da rosso diretto. Sicuramente non una buona giornata per il direttore di gara, come ha sottolineato anche Spalletti al termine del match. L’allenatore toscano ha accettato la decisione dell’arbitro, che però è così clamorosamente sbagliata da meritare comunque una sottolineatura del tecnico.

Napoli-Monza, la moviola del Corriere dello Sport

Marlon-Osimehn (tocca prima il pallone), braccio Antov (al corpo): non c’è rigore.

DA RIGORE Tiro di Anguissa, Ranocchia tocca con la pancia, poi il pallone finisce sul braccio destro che è larghissimo, “innaturalmente più grande”, e fa il movimento verso il pallone stesso: rigore netto, chiaro, al monitor ancor di più. Innaturalmente, non succede nulla.

DA ROSSO Gamba alta di Ferrari su Lobotka, ben sopra il ginocchio, forse possiamo discutere sull’intensità, ma il gesto è davvero brutto: anche qui, non si va oltre una semplice punizione. Era rosso.

SPINTA Due mani di Petagna sulle spalle di Rrahmani: c’è voluta l’OFR per Fourneau per annullarlo, si doveva vedere live. Già detto: male.

Anche la moviola di Napoli-Monza del Corriere dello Sport mette in evidenza i due errori clamorosi dell’arbitro, ma anche del Var che ha anche rivisto al Var il tocco di mano di Ranocchia ma non ha mandato l’arbitro al video. La situazione degli arbitri dopo due giornate di Serie A è già molto preoccupante, dato che anche in Milan-Atalanta, manca una espulsione netta per un fallaccio di Hateboer su Leao.