IL MATTINO – Spalletti e Giuntoli spingono per Navas: Kepa resta un’occasione, le novità

Calciomercato Napoli si cerca un portiere, si tratta per Keylor Navas del Psg ma il club azzurro monitora ancora Kepa del Chelsea. In casa partenopea le grandi manovre non sono ancora finite. Ieri Spalletti non ha fato esordire nessuno dei tre nuovi arrivati: “Possono aspettare” ha detto il tecnico, che per prima cosa ha voluto dare merito a chi si era allenato con impegno e fatica con la squadra per tutta l’estate.

Napoli: Navas o Kepa

Spalletti ha anche usato parole al miele per Meret, ma questo non toglie che il club azzurro sia alla ricerca di un altro portiere. Ecco gli ultimi aggiornamenti su Navas riferiti da Il Mattino: “Il Napoli però, continua a pensare in grande, motivo per il quale i nomi più spesso accostati alla porta azzurra sono due: Navas e Kepa. Il costaricense del Psg è il preferito di Giuntoli e Spalletti, ma la trattativa non è facilissima. Non tanto con il Psg, ma con il giocatore, visto che si dovrà trovare un accordo sull’ingaggio. Il giocatore guadagna 9 milioni di euro a stagione: troppi per il monte ingaggi del Napoli. Ecco perché questa sarà la settimana decisiva per trovare l’accordo definitivo e chiudere i conti. L’alternativa sempre viva è quella di Kepa. Il portiere spagnolo è in uscita dal Chelsea e gradirebbe Napoli come nuova meta. Anche per lui, però, c’è il problema ingaggio e in questi giorni il club azzurro proverà a limare gli ultimi dettagli“.