Spalletti: “I nuovi acquisti devono farsi vedere. Kvaratskhelia troppa pressione. Meret risponde con i fatti”

Luciano Spalletti parla in conferenza stampa al termine di Napoli-Monza, il tecnico azzurro esalta la prestazione dei suoi giocatori ma si sofferma anche su qualche singolo. C’era tanta curiosità di vedere i nuovi acquisti Simeone, Ndombele e Raspadori in campo, ma il tecnico non li ha fatti giocare.

Spalletti ha spiegato anche il motivo: “Posso anche non inserirli, se faranno vedere di essere in buona condizione li manderò in campo. Di certo non sarò io a rischiarli, anche perché non sono ancora nei meccanismo della squadra, bisogna dargli tempo“.

Sulla partita Napoli-Monza: “Abbiamo giocato un ottimo match, sempre con grande equilibrio e siamo riusciti a dominare la gara. Abbiamo fatto una partita molto buona come abbiamo fatto anche la scorsa stagione con chi è andato via. C’era la possibilità di non ripartire forte ed invece stiamo rispondendo bene. Questi calciatori hanno dimostrato che i tifosi si possono fidare di loro, siamo sulla buona strada con una buona condizione fisica, ora diamo anche tempo ai nuovi di inserirsi“.

Su Kvaratskhelia: “Sente molto la pressione dello stadio e della squadra. Anche oggi dopo i primi dieci minuti si è sbloccato. Durante la partita qualche volta ha tenuto troppo il pallone, magari doveva scaricarla prima. Alcune volte ha ripetuto un uno contro uno troppe volte, bastava farlo una volta sola e sarebbe stato più fresco. Ma lui può ancora crescere tantissimo, sotto molti punti di vista”.

Il tecnico ha parlato anche di Zielinski e Meret: “Il polacco un grande giocatore, un cavallo di razza, giocare un po’ più indietro gli ha giovato. Vuole la palla sui piedi e sa fare ottime cose con la sfera. Partendo da dietro ha fatto vedere si saper fare ottime cose come saltare l’uomo e fare passaggi decisivi. Alex è un ragazzo dolcissimo, un grande professionista un giocatore che risponde con i fatti quando viene chiamato in causa“.

Su Demme concluso: “Dispiace a tuti per l’infortunio di Demme, lui ha avuto quella reazione a caldo, poi si è scusato, sono cose che possono succede. Ha chiesto scusa, così come ha fatto quel giocatore con cui è avvenuto l’episodio, noi abbiamo bisogno di tutti e due“.