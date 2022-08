Kvaratskhelia show: gol favoloso, il Maradona esplode – VIDEO

Il Napoli chiude il primo tempo in vantaggio col Monza grazie al gol bellissimo di Kvaratskhelia e di Osimhen. Un destro a giro favoloso quello del georgiano che segna due gol in due partite, segnando un altro record nella sua brevissima carriera da giocatore del Napoli in Serie A.

Kvaratskhelia gol in Napoli-Monza

Il Napoli poteva andare in vantaggio almeno in tre occasioni, due volte da calcio d’angolo con Kim e Osimhen, ma anche con Anguissa che calcia a botta sicura ma il pallone viene fermato con un mano da Ranocchia in maniera evidente, ma clamorosamente né l’arbitro né il Var chiamano il rigore per il Napoli. Ma il Napoli è padrone del campo, ma per sbloccare una partita difficile serve il colpo del campione. Così ci pensa Kvaratkshelia a sbloccare il match con un tiro a giro semplicemente stupendo che entra all’incrocio dei pali dove il portiere nemmeno può pensare di arrivare. Una giocata semplicemente spettacolare quella del georgiano che si è preso il boato dello stadio, stupito dalle qualità balistiche del georgiano che ha ricordato i tiro di Lorenzo Insigne. Davvero una rete di rara bellezza quella di Kvaratskhelia che in pochissimo tempo è diventato già un idolo dello stadio Diego Armando Maradona. Poi ci ha pensato Osimhen a portare la partita sul 2-0 grazie ad un gol da attaccante vero, anche per lui 2 gol in 2 partite.