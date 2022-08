Insigne gol contro ‘Higuain’, telecronisti incantati dal tiro al volo del Magnifico – VIDEO

Lorenzo Insigne è andato di nuovo in gol con il Toronto, rete segnata con un tiro al volo all’Inter Miami di Higuain. I due ex compagni di squadra al Napoli si sono ritrovati da avversari in Mls, Insigne con la maglia del Toronto ed Higuain con quella dell’Inter Miami. Una partita importante soprattutto per Toronto che non riesce a spiccare il volo per la qualificazione ai play off, nonostante da quando siano arrivati i tre italiani: Insigne, Bernardeschi e Criscito, la squadra riesca a trovare qualche vittoria in più.

MLS: Insigne gol all’Inter Miami

La serata di Mls si è chiusa con un’altra sconfitta per Toronto che ha perso 2-1 fuori casa contro la formazione di Higuain che schierato titolare non è riuscito a segnare. Il gol di Insigne all’Inter Miami ha incantato tutti i tifosi del Lockhart Stadium, oltre che i telecronisti, impazzati per la rete al volo del Magnifico. L’attaccante napoletano, che aveva avviato l’azione con una splendida apertura su Bernardeschi, ha sfruttato un rimpallo che ha fatto impennare il pallone e di prima intenzione ha calciato con estrema precisione. Un tiro bellissimo quello di Insigne che non ha dato scampo al portiere Callender che pure ha provato a distendersi sul suo lato. Una rete che ha portato il pareggio al Toronto dopo il gol di Lassister per Miami. Ma il gol di Insigne non è bastato perché poi è arrivato il definito 2-1 siglato da Mota. La scalata di Toronto ai paly off di Mls continua, bisognerà la formazione canadese dovrà avere più continuità di risultati per agguantare almeno il settimo posto in classifica.