Insigne super gol con Toronto, il telecronista pazzo del Mangnifico – Video

Lorenzo Insigne ha segnato un altro gol per il Toronto, che ha battuto 3-1 Portland, in rete anche Bernardeschi ed Osorio. Il giocatore ex Napoli ha messo a segno un bellissimo gol: ha aperto lui l’azione sempre partendo dalla fascia sinistra, poi si è accentrato ed ha ricevuto il pallone ben servito da Bradley. A quel punto Insigne ha saltato un avversario con uno stop al volo e poi si è accentrato per concludere sempre al volo il pallone.

Un gol davvero spettacolare quello di Insigne in Toronto-Portland che ha fatto impazzire di gioia i tifosi ed il telecronista, estasiato dalla magia del giocatore italiano. Anche Insigne ha festeggiato con uno dei suoi urli, conscio della prodezza messa a segno. Insigne sta diventando sempre di più la star ed il trascinatore di Toronto anche se i playoff non sono facili da raggiungere. Non poteva essere diversamente visto il talento del giocatore che faceva la differenza anche in Serie A con il Napoli.