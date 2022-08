Kvaratskhelia si prende il Napoli: show con Osimhen e Kim, il Monza è abbattuto

Il Napoli vince con 4-0 Monza grazie ad una partita sempre dominata e con un super Kvaratskhelia, come si è visto fin dalle prime battute gli uomini di Luciano Spalletti hanno dominato il campo, nonostante i tre nuovi acquisti Raspadori, Simeone e Ndombele fossero in panchina, anche perché arrivati solo da poco in azzurro.

La squadra di Spalletti parte benissimo e solo un grande Di Gregorio ferma Osimhen su calcio d’angolo, mentre il colpo di testa di Kim si spegne di pochissimo alto sulla traversa. Il Napoli reclama anche un rigore, che sembra netto, ma né l’arbitro Fourneau né il Var lo concedono.

A sbloccare il match, però, ci pensa un gol favoloso di Kvaratkshelia, una rete da vedere e rivedere almeno mille volte. Il primo tempo termina sul 2-0, grazie ad un gol da vero attaccante di Osimhen che lavora anche molto per la squadra.

Il Napoli comincia il secondo tempo così come aveva terminato il primo, con pieno possesso del campo e rischia pochissimo. Anzi è Osimhen ad andare subito vicino al gol con un colpo di testa su cross di Lozano. Ma è sempre Kvaratskhelia a fare un’altra magia ed al 62′ dopo una finta si porta la palla sul sinistro e insacca la palla dietro le spalled i Di Gregorio, per un altro gol da spettacolo. Ma al Napoli non basta ed al 64 va ancora vicinissimo al gol con Osimhen che cerca uno spettacolare colpo di tacco al volo.

Al 67′ Petagna segna il gol dell’ex, ma la rete è giustamente annullata per un netto fallo dell’ex attaccante ex Napoli che spinge Rrahmani.

Spalletti concede anche la standing ovation per Kvaratskhelia che esce al 70′ al suo posto Elmas, e Mathias Olivera che fa l’esordio al Maradona prendendo il posto di Mario Rui. Al 77′ c’è anche tempo per vedere in campo Politano e Zerbin che prendono il posto di Lozano e Lobotka, con l’ex Frosinone che gioca sulla fascia sinistra d’attacco e Spalletti che passa al modulo 4-2-3-1. Niente esordio per Ndombele, Raspadori e Simeone, perché il tecnico azzurro si gioca l’ultima sostituzione con Ounas al posto di Osimhen. Nei minuti finali c’è gloria anche per Kim che al 93′ svetta con un colpo di testa imperioso che fa applaudire anche Luciano Spalletti.

Il Napoli in due partite di Serie A segna 9 gol totali e dimostra di avere un comparto offensivo veramente di livello superiore, sempre considerando che Ndombele, Raspadori e Simeone sono rimasti in panchina e potranno essere un aiuto importante per il prossimo futuro.