Dopo Ancelotti un altro italiano: Florentino ha scelto il tecnico | Già annunciato all’assemblea dei soci

Carlo Ancelotti ha risposto con eleganza, ma il futuro della panchina del Real è più incerto che mai.

“Voi volete sapere del mio futuro, io non voglio parlarne.” È bastata questa frase per accendere di nuovo le voci sul destino di Carlo Ancelotti, ancora al timone del Real Madrid ma sempre più avvolto nel silenzio quando si tratta del domani. Il tecnico di Reggiolo, come suo solito, ha stemperato le tensioni con un sorriso e una battuta, ma le sue parole non sono passate inosservate.

Il siparietto si è consumato davanti ai giornalisti spagnoli, che non hanno smesso di premere sull’argomento. Ancelotti ha ribadito che parlerà solo dopo il 25 maggio, giorno dell’ultima giornata della Liga 2024-25. Quando gli è stato ricordato che subito dopo ci sarà il Mondiale per Club, ha glissato: “Non devo certo dire oggi ciò che succederà dopo il 25 maggio”.

Nessun indizio, nessuna conferma, solo una certezza: Carlo è sereno e padrone della situazione. “Sto bene, sono felice, so perfettamente ciò che faccio”, ha detto con la consueta pacatezza. Ma intanto, nel quartier generale del club blanco, si lavora sottotraccia per prepararsi all’eventualità che l’allenatore più vincente della storia del Real Madrid possa dire addio.

E mentre il tecnico continua a collezionare risultati e sorrisi, Florentino Pérez resta un passo avanti. La strategia è chiara: non farsi trovare impreparati. Anche perché il Real non può permettersi transizioni traumatiche, tanto meno con la nuova era dello stadio Bernabéu già in marcia e un gruppo di giovani talenti da gestire con mano esperta.

Il dopo Ancelotti si pianifica in silenzio

Da mesi si lavora su nomi e profili, e tra questi uno ha preso quota più degli altri: Massimiliano Allegri. Il tecnico della Juventus, destinato a lasciare Torino a fine stagione, sarebbe in cima alla lista dei dirigenti madrileni. Un profilo esperto, vincente, capace di reggere la pressione di una panchina complicata e abituato a gestire spogliatoi di alto livello.

Allegri conosce il palcoscenico europeo e ha già avuto contatti indiretti con l’entourage madridista. Niente di ufficiale, almeno per ora, ma nelle ultime riunioni interne il suo nome sarebbe stato menzionato apertamente, tanto che – secondo alcune indiscrezioni – Florentino lo avrebbe già accennato in sede di assemblea, come possibile figura “gradita” per il futuro.

Un altro italiano a Madrid? Gli indizi crescono

La linea italiana a Madrid ha sempre portato fortuna. Da Capello a Ancelotti, passando per Cannavaro e altri giocatori chiave, i tratti azzurri nel DNA blanco non sono mai mancati. E dopo il ciclo trionfale dell’attuale tecnico, la scelta di proseguire con un altro italiano sarebbe un segnale di continuità, senza stravolgimenti.

Per ora, Ancelotti sorride e dribbla le domande, ma il tempo delle decisioni si avvicina. E se davvero il 25 maggio sarà il giorno dell’annuncio, non è escluso che l’estate porti a Madrid un nuovo volto conosciuto. Allegri osserva da lontano, ma forse il suo biglietto per la capitale spagnola è già pronto.