Lecce-Napoli, annullati 701 biglietti: Manfredi lancia un appello ai tifosi azzurri

Secondo quanto riportato da Repubblica Napoli, la Questura ha cancellato centinaia di tagliandi acquistati da residenti campani fuori dal settore ospiti. Intanto De Laurentiis prepara il rientro con in agenda il futuro dello stadio e delle giovanili

È destinata a far discutere la vigilia di Lecce-Napoli, in programma oggi alle 18:00 al Via del Mare. Come riportato da Repubblica Napoli, la Questura di Lecce ha annullato 701 biglietti acquistati da tifosi partenopei residenti in Campania per settori diversi da quello riservato agli ospiti – che conta 1.075 posti, già esauriti.

I biglietti saranno rimborsati, ma le autorità hanno invitato chi li aveva acquistati a non recarsi allo stadio se privo di titolo valido, onde evitare disordini e tutelare la sicurezza.

Il sindaco Manfredi: “Tifiamo con correttezza”

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha voluto unirsi all’appello, ringraziando la sindaca di Lecce per l’attenzione dedicata alla partita e aggiungendo:

“Sono certo che la tifoseria azzurra accoglierà l’invito a mantenere ancora una volta un comportamento all’insegna di correttezza e sportività per garantire spettacolo in campo e fuori”, riporta Repubblica Napoli.

Dopo il divieto imposto per la trasferta di Monza, la sfida di Lecce rappresenta un importante banco di prova per evitare nuove restrizioni, in vista anche del delicato incontro con il Parma in programma il 18 maggio.

Controlli rafforzati e accessi vigilati

Saranno rafforzati i controlli agli ingressi del Via del Mare, con verifiche sulla residenza degli spettatori. Particolare attenzione sarà rivolta a coloro in possesso di biglietti in settori diversi da quello ospiti. L’obiettivo: evitare promiscuità tra tifoserie e tutelare l’ordine pubblico.

Il futuro del Napoli passa anche da Succivo

Sempre secondo quanto scrive Repubblica Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis, atteso in città la prossima settimana dopo il rientro dalle Maldive, incontrerà Manfredi per discutere del futuro dello stadio Diego Armando Maradona e dell’ambizioso progetto legato al nuovo centro sportivo.

Oltre all’opzione Qualiano, prende quota l’ipotesi Succivo, in provincia di Caserta, a pochi minuti dalla stazione AV di Afragola. Il club azzurro ha già effettuato più di un sopralluogo nell’area, dove sorge un campo sportivo comunale inaugurato a novembre, che potrebbe essere ampliato con tribune per ospitare anche la Primavera, iscritta alla prossima edizione della Youth League.