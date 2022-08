Kvaratkshelia straripante, arriva il messaggio di Bargiggia

Il Napoli batte 4-0 il Monza grazie ad una doppietta di Kvaratskhelia ed ai gol di Osimhen e Kim. Il georgiano è sicuramente il migliore in campo in una partita comunque dominata dal Napoli. Il georgiano fa vedere di essere in possesso di una tecnica fuori dal comune, segnando due gol favolosi. Il primo con un tiro a giro imparabile per Di Gregorio ed il secondo con una sterzata e poi tiro ad incrociare di sinistro.

Ma Kvaratskhelia dimostra di avere anche ampi margini di crescita, in visione di gioco e adattamento al calcio italiano. Insomma quello visto in Napoli-Monza potrebbe essere solo l’inizio, che resta straripante, perché il georgiano in due giornate di Serie A ha messo a segno già 3 gol ed 1 assist. Su Kvaratskhelia è arrivato anche il commento di Paolo Bargiggia che ha scritto: “E poi a Napoli storcevano la bocca per l’acquisto di Kvaratskhelia al posto di Insigne! Io farei un monumento in piazza a chi ha portato questo giocatore al Napoli“. Il giocatore ex Dinamo Batumi era arrivato in azzurro con tantissimo scetticismo, molti non credevano del tutto alle sue qualità, e quando segnava a raffica in Georgia erano convinti che riuscisse a farlo solo per la qualità non proprio eccellente del campionato locale.