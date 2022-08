La Lega di Serie A esalta Kvaratskhelia: tiro a giro in georgiano – FOTO

Kvaratskhelia show gol con tiro a giro in Napoli-Monza, anche la Lega di Serie A esalta la giocata dell’attaccante georgiano del Napoli. Il talento azzurro arrivato da perfetto sconosciuto in due partite ha messo a segno già 3 gol ed un assist, risultando decisivo con altri 3 passaggi chiave solo nella sfida Napoli-Monza. Ovviamente è ancora presto per cantare vittoria, ma se queste sono le premesse c’è da sperare. Anche perché c’era estremo scetticismo su Kvaratskhelia quando segnava gol a raffica in Georgia e con la Nazionale.

Napoli-Monza: il tiro a giro di Kvaratskhelia

I due gol messi a segno dal georgiano con il Monza sono il riflesso delle sue qualità. Favoloso il primo con un tiro a giro bellissimo, così come il secondo con una finta di destro e pallone imbucato con il sinistro. Ma quello che ha lasciato senza fiato tutti è sicuramente il tiro a giro di Kvaratskhelia, esaltato anche dalla Lega di Serie A sui social che ha proposto una grafica in cui si vede google traduttore con la scritta tiro a giro in italiano e la traduzione in georgiano. Insomma l’attaccante del Napoli sembra aver conquistato già molti consensi, in appena due partite di Serie A e c’è ancora tanto da vedere.

Il gol con tiro a giro di Kvaratskhelia in Napoli-Monza in poco tempo ha già fatto il giro del web, con migliaia di condivisioni sui social e commenti estasiati non solo dei tifosi del Napoli, ma anche di altri club, non solo italiani. Una giocata fantastica che viene apprezzata da tutti.