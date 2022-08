Osimhen: “Prestazione favolosa. Arrabbiato per il cambio, vi spiego perché”

Victor Osimhen è stato uno dei protagonisti di Napoli-Monza, l’attaccante nigeriano ha segnato anche un gol. Ma Osimhen è stato decisivo anche per il grande lavoro fatto per la squadra. Ha fatto spesso da sponda per i compagni, lottando su ogni pallone anche spalle alla porta. Nelle prime due partite ha fatto vedere di essere maturato molto sotto questo profilo, ora non cerca solo la profondità, ma dialoga con i compagni e fa da sponda, un dettaglio non da poco che fa molto piacere a Spalletti.

Osimhen al termine di Napoli-Monza, con show di Kvaratskhelia, ha parlato ai microfoni di Dazn ed ha detto: “È stata un grande partita da parte di tutti. Una prestazione davvero super da parte di tutta la squadra. Kvaratskhelia? Ha fatto delle ottime giocate e siamo contenti di come ha giocato, continueremo a lavorare sulla nostra intesa è un giocatore davvero molto forte”. Poi Osimhen svela anche il motivo per cui si è arrabbiato con Spalletti sul cambio: “Non volevo lasciare la squadra, volevo aiutare i miei compagni e continuare a dare il massimo, questo il motivo per cui ho fatto quel gesto”. Insomma un atto di generosità del nigeriano che in campo lotta sempre su ogni pallone.