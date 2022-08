Spalletti: “Napoli col Monza non è stato facile. Kvaratskhelia, il meglio deve arrivare. Rigore netto”

Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match Napoli-Monza vinto per 4-0. La doppietta di Kvaratskhelia ed i gol di Osimhen e Kim hanno spianato al strada agli uomini di Spalletti che trovano la seconda vittoria in due giornate.

Napoli-Monza: intervista Spalletti

Il tecnico del Napoli al termine del match ha detto: “Abbiamo fatto un’ottima gara, riuscendo a mantenere sempre l’equilibrio ed abbiamo comandato sempre la gara. Ma non è stato affatto semplice contro questo Monza, anche perché non siamo riusciti a sfruttare degli episodi favorevoli ad inizio gara“.

Spalletti si è lamentato molto per il rigore non concesso al Napoli: “Abbiamo accettato la decisione, in campo non abbiamo protestato più di tanto, ma secondo quello che ci hanno spiegato quello con il Monza era rigore. L’arbitro Fourneau ha fatto un’ottima gara e noi accettiamo il suo verdetto“.

Spalletti ha poi parlato di Kvaratskhelia: “Sicuramente ha delle grandi potenzialità, salta l’uomo e può calciare di destro e di sinistro, questo gli dà più soluzioni. È un grande professionista ed un ottimo ragazzo, può ancora crescere tanto. Anche oggi dopo dieci minuti sentiva la pressione della partita e della piazza, poi si è sbloccato. Osimhen? Ha fatto bene e anche dopo il suo cambio la squadra ha tenuto bene“.