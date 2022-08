Petagna: “Spero che il Napoli vinca lo scudetto, io sempre tifoso azzurro”

Andrea Petagna non dimentica Napoli e durante l’intervista a Dazn dice: “Spero che vincano lo scudetto, sono tifoso azzurro“. L’attaccante ha lasciato il club partenopeo solo per la voglia di giocare di più, come ha spiegato anche Luciano Spalletti che lo ha ringraziato per la sua professionalità. Nella sfida Napoli-Monza, l’attaccante ex Spal si è visto anche annullare, giustamente, un gol per fallo su Rrahmani.

Petagna al termine di Napoli-Monza a Dazn ha detto: “Siamo una buona squadra e sicuramente ci rialzeremo. Non dobbiamo dimenticare che abbiamo giocato in un grande stadio, ci sta pagare un po’ di emozione e poi il Napoli è fortissimo. Ora ci dobbiamo rialzare, mettere benzina nelle gambe e trovare gli stimoli giusti per reagire a queste due sconfitte. Il Napoli? Ho tanti amici e sono io stesso un tifoso del Napoli, gli auguro di vincere lo scudetto“.