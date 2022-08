Napoli-Monza: le pagelle di Sportmediaset, Kvaratskhelia vicino alla perfezione

Napoli-Monza, arrivano le pagelle di Sportmediaset, il migliore in campo è Kvaratskhelia autore di una doppietta. Il georgiano ha segnato un gol con un tiro a giro favoloso, ma anche la seconda rete è stata veramente spettacolare. Spalletti ha detto che Kvaratskhelia può ancora crescere molto, ma già le premesse sono impressionanti, visto che in due giornate ha segnato tre gol e messo a referto anche un assist.

Napoli-Monza: le pagelle

Anguissa 7: per questa stagione Spalletti gli aveva chiesto uno step up, e lui sembra averlo accontentato. Proprompente nello spezzare le catene biancorosse e ad innescare la corsa di Osimhen in occasione del 2-0.

Lozano 5,5: nella prima parte di gara risulta pretenzioso e inconcludente sulle giocate che contano. Dall’altra parte, Kvara finisce per rubargli lo show. Più propositivo dopo il doppio vantaggio.

Kvaratskhelia 9: tre gol e un assist nelle prime due partite. Un ruolino di marcia che nemmeno i più grandi della storia partenopea erano riusciti a seguire. Piedi educati, polmoni d’acciaio e creatività al servizio del collettivo: questo è veramente forte.

Osimhen 8: una prestazione fisica e dominante, che lo ha visto demoralizzare sistematicamente Ranocchia e co. Il gol del raddoppio lancia definitivamente la sua stagione.

Andrea Ranocchia 5: regge i primi minuti, poi si fa inghiottire da Osimhen. Lento e troppo ansioso nei corpo a corpo col nigeriano, si rende protagonista di una prestazione che solleverà numerosi dubbi nella testa di Stroppa. Un infortunio a inizio ripresa chiude un debutto horror.

Petagna 5: tutti si aspettavano la partita dell’ex, ma lo scatto d’orgoglio non si è mai palesato sul terreno del Maradona. Nel secondo tempo prova la furbata spingendo Rrahmani in area, ma il VAR non lo grazia e annulla il gol.

NAPOLI (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 6, Kim 7,5, Rrahmani 6, Mario Rui 6,5 (24’st Olivera 6); Anguissa 7, Lobotka 7 (33’st Politano 6), Zielinski 6,5; Lozano 5,5 (33’st Zerbin 6), Osimhen 8 (39’st Ounas), Kvaratskhelia 9 (24’st Elmas 6).

MONZA (3-5-2): Di Gregorio 5; Marlon 6, Ranocchia A. 5 (2’st Antov 5), Carboni 5,5; Birindelli 6,5 (38’st Colpani), Ranocchia F. 6 (13’st Valoti 5), Barberis 5,5, Sensi 6, D’Alessandro 5,5 (1’st Molina 5,5); Caprari 5, Petagna 5 (38’st Gytkjaer).