Demme accusa: “Infortunio causato da chi non sa gestire se stesso” – Foto

Diego Demme ritorna sul suo infortunio e sui social scarica tutta la sua frustrazione: “Infortunio causato da chi non sa gestire se stesso“. Il centrocampista del Napoli dovrà saltare otto partite a causa di un infortunio causato da uno scontro di gioco con Anguissa.

Uno scontro del tutto fortuito come ne accadono molti in allenamento, ma che ha causato problemi seri a Demme. Il giocatore tedesco ha così scritto sui social un messaggio che ha tutti i toni di un’accusa diretta ad Anguissa “Grazie per i messaggi. Sono sempre positivo, però al momento è difficile perché il mio infortunio è successo perché qualcuno non sapeva gestire se stesso. Il passato non si può cambiare però il futuro si“. Parole che di sicuro non fanno bene allo spogliatoio del Napoli, soprattutto se spiattellate in pubblico. Inoltre le ultime parole di Demme fanno pensare anche che possa andare via. La cessione di Demme era nell’aria già da un po’ con Giuntoli che ha già individuato un sostituto.