Napoli, se parte Demme c’è il sostituto: Giuntoli ha un colpo in canna

Il calciomercato del Napoli ha vissuto momenti esaltanti con gli acquisti di Tanguy Ndombele, Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori. Ma non in casa azzurra si sta lavorando anche per portare Keylor Navas da Spalletti, un’operazione possibile con le parti che stanno già trattando da tempo. Ma c’è anche un capitolo cessioni con Lozano ed Elmas che interessano in Premier League. Poi c’è la possibile cessione di Demme. Il suo agente a Radio Kiss Kiss Napoli non ha fatto mistero di voler andare via da Napoli, nonostante il giocatore sia molto affezionato alla maglia azzurra. Il centrocampista vuole giocare con maggiore continuità ed in azzurro ha poco spazio. Secondo alcune notizie che arrivano alla nostra redazione nel caso di addio a Demme, Giuntoli sta già pensando di portare al Napoli Morten Hjulmand, centrocampista del Lecce.

Hjulmand al Napoli: chi è il centrocampista danese del Lecce

Nato a Kastrup il 25 giugno 1999, è un calciatore danese, centrocampista del Lecce, è cresciuto nel settore giovanile del Copenaghen e poi ha giocato con l’Admira Wacker. Dalla stagione 2020/21 milita con il Lecce con cui ha un contratto fino al 2024. Hjulmand per il Napoli è un profilo molto interessante ha 23 anni e può giocare nel ruolo di vertice basso in un centrocampo a tre, andando a sostituire Lobotka. Ha grandi qualità di palleggio e per caratteristiche è molto più simile a Lobotka rispetto a Demme. Inoltre Hjulmand possiede una grande fisicità grazie ai suoi 185 centimetri di altezza, che ne fanno un giocatore perfetto per Spalletti.

Il prezzo di Hjulmand non è eccessivo, si può prendere con 6-7 milioni di euro, Giuntoli lo tiene d’occhio da tempo ma nel caso di cessione di Demme sarebbe lui la prima scelta per la mediana azzurra. C’è già stato un sondaggio con gli agenti, che ovviamente hanno dato disponibilità per il trasferimento al Napoli.