Ndombele e Raspadori giocano Napoli-Monza: tutte le novità

Napoli-Monza con Ndombele, Raspadori e Simeone, magari non da titolari ma saranno convocati da Spalletti. Nella giornata di ieri è arrivata l’ufficialità di Simeone, oggi è attesa quella di Ndombe e Raspadori. Il calciomercato entusiasmante del Napoli prosegue, ma ora la maggior parte dei tasselli sono andati al loro posto. Questo non significa che non sarà più fatto nulla, perché in uscita ci sono Elmas e Lozano che piacciono in Premier League, ma anche Demme può salutare tutti con Giuntoli che sta valutando altri profili al suo posto.

Napoli-Monza: convocati Ndombele, Raspadori e Simeone

Mentre l’argentino si allenava a Castel Volturno con i compagni per la prima volta, nella giornata di ieri sono arrivate le visite mediche a Villa Stuart: prima Ndombele e poi Raspadori, travolti dall’entusiasmo dei tifosi. A testimoniare quanta voglia c’è di calcio nella città partenopea, che dopo mesi ha ritrovato finalmente la gioia. I tifosi azzurri per Napoli-Monza potranno vedere Ndombele e Raspadori in campo, con Simeone. Difficile che uno dei tre possa partire da titolare perché avranno poco tempo per allenarsi con i compagni, ma con le ufficialità di oggi il francese e l’italiano saranno sicuramente convocati. Per Spalletti sarà un bel vedere quando dovrà scegliere qualche cambio a partita in corso.

Con la possibilità di fare cinque sostituzioni praticamente si può cambiare mezza squadra di movimento. Spalletti può partire con il 4-3-3 e finire con il 4-2-3-1, una varietà di uomini che possono migliorare la squadra titolare che andrà in campo con il Monza. Durante la partita potrebbe esserci il cambio Osimhen-Simeone, oppure Zielinski-Raspadori, con il polacco che può cedere il posto anche Ndombele per restare con il 4-3-3. Il tutto avverrà in uno stadio gremito in ogni ordine di posto, con i tifosi azzurri che hanno risposto presente alla prima partita in casa, a dimostrazione che creare entusiasmo conviene, anche economicante.