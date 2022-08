Napoli, Raspadori a Villa Stuart per le visite mediche VIDEO

Raspadori arrivato a Villa Stuart per gli esami medici con il Napoli. L’attaccante firmerà un quinquennale a 2,5 milioni di euro a stagione.

Dopo Simeone e Ndombele, il Napoli si prepara ad accogliere anche Raspadori, l’attaccante è arrivato a Villa stuart per le visite mediche di rito accolto dai cori dei tifosi azzurri.

La trattativa per l’attaccante bolognese del Sassuolo ha subito un’accelerazione tra mercoledì sera e giovedì mattina, che ha permesso al giocatore di mettersi in viaggio per Roma, dove presso Villa Stuart il campione di Euro 2020 si sta sottoponendo alle visite mediche.

Piuttosto complessi i numeri della trattativa tra Napoli e Sassuolo per Giacomo Raspadori, ma alla fine l’intesa è stata raggiunta e sono stati firmati i documenti per permettere a Raspadori di viaggiare in direzione Roma.

Napoli-Raspadori: Le cifre

La trattativa si era incagliata sui bonus: il Sassuolo avrebbe voluto incentrarli su qualsiasi qualificazione europea del Napoli, ma alla fine la discriminante ha riguardato la qualificazione alla Champions League. Se gli azzurri nei prossimi cinque anni si qualificheranno almeno tre volte alla massima competizione europea, il Sassuolo incasserà altri 3 milioni di euro. Altri due milioni arrivano dagli obiettivi di Raspadori (15 gol e assist come quota base, a 20 un ulteriore riconoscimento, fino a 25). L’attaccante firmerà un quinquennale a 2,5 milioni di euro a stagione. In totale, quindi, il Napoli, pagherà 5 milioni subito per il prestito oneroso e 25 per il riscatto obbligatorio a giugno 2023 (pagamento in tre anni).