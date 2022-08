Simeone pazzo di Napoli: “Città unica”, il saluto ai tifosi – VIDEO

Giovanni Simeone è già pazzo di Napoli. Il giocatore ha lasciato un messaggio per i tifosi sui suoi canali social, poi il saluto ai tifosi in video. Il calciatore ha rifiutato più di una destinazione per vestire la maglia azzurra, che a quanto pare ha ancora un fascino importante su un calciatore argentino. Non è un caso che Simeone abbia già utilizzato come sfondo dei suoi canali social lo Stadio che porta il nome di Diego Armando Maradona.

Felicità immensa. Una squadra speciale, una città unica e la sensazione che certe strade siano destinate ad unirsi… 💙🇦🇷

Forza Napoli Sempre!!! pic.twitter.com/nJGWCkViTr — Giovanni Simeone (@simeonegiovanni) August 18, 2022

Ma Simeone dimostra la sua voglia di Napoli anche attraverso un messaggio social in cui traspare tutta la sua emozione: “Felicità immensa. Una squadra speciale, una città unica e la sensazione che certe strade siano destinate ad unirsi…“. L’argentino ha anche registrato un saluto ai tifosi del Napoli pubblicato sulle pagine ufficiali della SSCN. Simeone potrà essere a disposizione del Napoli per la sfida con il Monza e sicuramente non vedrà l’ora di scendere in campo per assaporare il saluto ed il calore dei tifosi del Maradona. Uno stadio che sarà tutto esaurito con oltre cinquantamila persone. Sicuramente una grande emozione non solo per Simeone, ma anche per Ndombele e per Raspadori che a breve saranno annunciati come nuovi calciatori del Napoli.