SKY: Raspadori è a Roma per le visite mediche con il Napoli

Raspadori arrivato a Roma per le visite mediche con il Napoli. Scambio di documenti e poi le firme sul contratto.

RASPADORI, VISITE MEDICHE CON IL NAPOLI. Giorni caldissimi per il Napoli. Dopo settimane di lentezza, il club partenopeo ha messo il turbo ed in poche ore sta concretizzando diversi obiettivi di mercato. Dopo Giovanni Simeone, oggi Tanguy Ndombele è arrivato a Villa Stuart per le visite mediche. In queste ore anche Giacomo Raspadori si sta recando presso la struttura romana per sostenere le visite mediche con il club di Aurelio De Laurentiis.

Il retroscena di mercato è stato svelato da Gianluca Di Marzio. Il giornalista spiega così la situazione:

“Giacomo Raspadori è (quasi) un nuovo giocatore del Napoli. Dopo l’accordo totale raggiunto nella serata di ieri tra il club di De Laurentiis e il Sassuolo, nella mattina di oggi sono stati scambiati i documenti che hanno decretato il passaggio del classe 2000 al Napoli. E ora l’attaccante è arrivato a Roma per sostenere le visite mediche. Per lui, pronto un contratto quinquennale a 2,5 milioni di euro”.

RASPADORI – NAPOLI: LE CIFRE

Di Marzio aggiunge ulteriori dettagli sul trasferimento di Raspadori al Napoli:

“De Laurentiis è riuscito a raggiungere l’accordo con il Sassuolo alzando la propria offerta. Per Raspadori, il club campano pagherà un totale di 30 milioni, diviso in sei anni: 5 milioni per il prestito oneroso e 25 milioni per il riscatto, pagabili nei successivi cinque anni, oltre a dei bonus. Proprio sul piano bonus, dove i due club sono stati in disaccordo negli ultimi giorni, l’intesa è stata raggiunta per un totale di 5 milioni, dipendo da due fattori: un bonus da massimo 3 milioni di euro nel caso in cui nei prossimi cinque anni il Napoli arriverà almeno tre volte in Champions League, e 2 milioni nel caso il calciatore dovesse raggiungere lungo la durata del suo contratto una cifra tra 10 e 20 fra gol e assist. Il calciatore campione d’Europa svolgerà adesso le visite mediche a Villa Stuart”.

https://twitter.com/MCriscitiello/status/1560307373381763073?t=pVlqmQSLt48x8rH-zrZ_ZA&s=19