Pazzi per Ndombele a Villa Stuart: visite mediche e assalto dei tifosi – Video

A Villa Stuart presente anche qualche tifoso del Napoli che ha accolto il giocatore con gioia e applausi: vera e propria festa per quello che è ritenuto da tutti un big del mercato. Per Ndombele primi sprazzi della sua nuova esperienza in azzurro. Si attendono in giornata i risultati positivi degli esami, così che da domani, presumibilmente, possa svolgere il primo allenamento con il Napoli a Castel Volturno e prepararsi per la sfida di domenica contro il Monza. L’atleta, di proprietà del Tottenham, arriva in azzurro con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 32 milioni di euro.