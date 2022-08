Simeone, il Napoli svela il numero di maglia del Cholito

SIMEONE-NAPOLI. Giovanni Simeone ha iniziato ufficialmente la sua nuova avventura con il Napoli. Stamattina il Cholito ha svolto il primo allenamento agli ordini di Luciano Spalletti. Secondo il giornalista Sky Gianluca Di Marzio, l’attaccante argentino si trasferisce a Napoli in prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligatorio nel caso in cui il Napoli dovesse qualificarsi alla prossima Champions League o nel caso in cui Simeone dovesse raggiungere un numero di presenze e gol concordato tra le società. Nel frattempo il club di De Laurentiis verserà subito 3.5 milioni per il prestito più altri 12 in caso di riscatto.

“Il Napoli comunica di aver acquisito dalla Hellas Verona le prestazioni sportive di Giovanni Pablo Simeone Baldini con la formula del prestito con opzione per il riscatto”, si legge nella nota ufficiale diramata in queste ore.

C’era curiosità anche per il numero di maglia di Simeone che ha rotto gli indugi ed ha scelto il 18. L’attaccante argentino ama particolarmente il 9 e, già in passato, ha utilizzato combinazioni di numeri legate ad esso (1+8=9, come 18= 9+9, n.d.r.). Il 18, inoltre, è l’ultimo numero che ha indossato al River Plate, prima di trasferirsi al Banfield nella stagione 2014/2015. Con il 9 che compare bello ed intoccabile sulle spalle di Victor Osimhen, il Cholito ha così ripiegato su un numero che gli ha portato bene in carriera.