Simeone, finalmente il primo allenamento col Napoli. Ecco il report da Castel Volturno

SIMEONE-NAPOLI. Primo giorno di allenamento per Giovanni Simeone. Il nuovo attaccante del Napoli ha preso parte alla seduta di allenamento mattutina che si è svolta all’SSC ‘Konami Training Center’ di Castel Volturno. Massima concentrazione per tutti, in vista dell’impegno di domenica pomeriggio alle 18.30 contro il Monza allo stadio “Diego Armando Maradona”. Per Simeone unicamente lavoro differenziato: per diversi giorni l’argentino non si è allenato con l’Hellas Verona in virtù del fatto che il calciatore era in uscita e quindi ha lavorato da solo.

L’obiettivo del Cholito è quello di recuperare quanto più presto possibile ed essere disponibile per la sfida di domenica. Nello stadio del calciatore più forte della storia, che è stato argentino come lui, Simeone vuol subito lasciare il segno ed iniziare al meglio la sua nuova avventura col Napoli: un’esperienza che ha voluto fortemente e lo testimonia il fatto che ha rifiutato le altre proposte.