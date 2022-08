Simeone: “Ossessione Champions, vi svelo il mio sogno” – VIDEO

Giovanni Simeone è un nuovo giocatore del Napoli. Aurelio De Laurentiis ha annunciato via twitter l’ufficialità del Cholito in maglia azzurra, che sarà a disposizione anche per Napoli-Monza, prima partita allo stadio Diego Armando Maradona di questa stagione.

Simeone vuole la Champions League

Dazn ha riproposto un estratto di intervista a Simeone quando era ancora un giocatore del Verona, club con cui ha giocato la scorsa stagione mettendo a segno 17 gol senza rigori. Durante l’intervista Simeone mostra il tatuaggio con il simbolo della Champions League e spiega: “Questo è il mio sogno, mi piacerebbe tantissimo“. Il tatuaggio è stato fatto a 14 anni: “Mi ci ha portato mia mamma a farlo, io padre non voleva che lo facessi. Ma io lo volevo tantissimo, volevo segnare un gol e dargli un bacio”. Simeone per giocare la Champions League ha scelto il Napoli, squadra che ha voluto a tutti i costi, rifiutando anche la Juventus che si era inserita, così come il Borussia Dortmund. Il giocatore argentino aveva scelto Napoli ed il Diego Armando Maradona e siamo sicuri che per lui segnare un gol in quello stadio, in Champions League, sarebbe qualcosa di spettacolare. Un’emozione unica ed indescrivibile, che il Cholito vuole vivere ad ogni costo.