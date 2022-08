Alvino: “A chi mi ha criticato dico solo una cosa…”

Carlo Alvino interviene sui social dopo il sontuoso mercato del Napoli. Il giornalista e collega troppo spesso è stato oggetto non solo di critiche, che sono anche legittime, ma di attacchi personali e insulti che sono sempre fuori contesto e non dovrebbero esistere. Perché chi svolge un lavoro cerca di farlo sempre con personalità e nessuno merita di essere insultato.

Da Carlo Alvino arriva una risposta da signore a chi lo ha sempre insultato: “Quante cose avrei da dire, non a chi ha criticato (per troppo amore) ma solo a chi mi ha offeso pesantemente ed usato violenza verbale nei miei confronti, preferisco dire però solo Forza Napoli Sempre e tornate a far battere i vostri cuori per una passione che dura tutta la vita“.