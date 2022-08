Schira: “Ecco il piano del Napoli per le prossime 48 ore. C’è anche Navas”

Nicolò Schira parla del calciomercato del Napoli che oggi fa svolgere le visite mediche a Raspadori e Ndombele. Il giocatore francese è atterrato a Roma ed è atteso a Villa Stuart. In giornata arriverà anche Giacomo Raspadori diventato un nuovo giocatore del Napoli, con contratti firmati dalla società azzurra e dal Sassuolo.

Calciomercato Napoli: c’è ancora Navas

L’esperto di mercato Nicolò Schirà stila il piano delle prossime ore del Napoli: l’annuncio di Simeone è già arrivato, ora si attendono le visite mediche per Ndombele e Raspadori. Ma nei prossimi giorni ci sarà ancora lavoro per Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo del Napolista parlando con il Psg per provare a prendere Navas e vendere Fabian Ruiz. Secondo molti rumors di calciomercato la prossima settimana può essere quella buona per completare l’affare con il Psg. Anche perché Fabian Ruiz è stato messo fuori squadra, la società ed il tecnico non hanno gradito gli atteggiamenti del giocatore degli ultimi giorni. Quindi ora toccherà a Fabian decidere se vuole passare un anno da separato in casa, oppure andare a giocarsi le sua chance a Parigi.

Intanto i tifosi del Napoli sognano anche Keylor Navas, che farebbe fare un ulteriore salto di qualità alla rosa di Spalletti.