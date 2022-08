SKY – Raspadori oggi le visite mediche col Napoli: novità per Spalletti

Giacomo Raspadori è un nuovo giocatore del Napoli, oggi svolge le visite mediche a Roma a Villa Stuart. È tutto fatto tra Napoli e Sassuolo per il trasferimento dell’attaccante italiano in maglia azzurra. Dopo una lunga trattativa, estenuante quanto avvincente, i due club sono riusciti a trovare la quadratura del cerchio. De Laurentiis ha appena annunciato Simeone come nuovo giocatore azzurro, ma in giornata possono arrivare anche altri due annunci ufficiali: Raspadori e Ndombele.

Visite mediche Raspadori: cambia la data

L’accordo finale tra Napoli e Sassuolo per Raspadori è stato trovato nella serata di ieri: 35 milioni di euro cifra complessiva, con un prestito da 5 milioni di euro e altri 5 milioni in bonus. Questa mattina sono stati firmati i contratti. Come fa sapere Gianluca Di Marzio di Sky che annuncia anche le visite mediche di Raspadori in programma oggi 18 agosto 2022 a Villa Stuart. Inizialmente la data prefissata era quella di venerdì, ma con questo anticipo ci sono ancora più possibilità, se non la certezza, di vedere Raspadori già convocato per Napoli-Monza. Cosa che accadrà sicuramente per Simeone che già da qualche giorno era a Castel Volturno ma non si allenava con i compagni per problemi burocratici. Intanto a Villa Suart è atteso anche Tanguy Ndombele, altro giocatore che può essere preso in considerazione fin da subito da Luciano Spalletti.

Mentre ci sarà da attendere per il portiere. Keylor Navas del Psg è sempre il preferito del Napoli, ma secondo molti rumors di calciomercato la trattativa si può sbloccare dalla prossima settimana, quando sarà anche più chiaro il futuro di Alex Meret che per ora continua ad essere il portiere titolare della formazione partenopea. La possibilità di arrivare a Navas è tutt’altro che tramontata, ma il Psg sta facendo le sue valutazioni, così come il giocatore.