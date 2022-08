Rai – Simeone ufficiale al Napoli, ecco quando firma

Nel Napoli c’è un piccolo caso legato a Giovanni Simeone, l’ufficialità dell’acquisto non è stata ancora data. L’argentino da tre giorni si allena da solo a Castel Volturno con un preparatore privato, anche perché ufficialmente non può farlo con gli altri compagni. Problemi burocratici hanno impedito a Spalletti di avere Simeone da subito in rosa, un problema non da poco dato che è l’unico attaccante centrale a disposizione, oltre ad Osimhen.

Ma quando sarà ufficiale Simeone al Napoli? Secondo quanto riferisce Ciro Venerato questa “sera sono attese le firm sul contratto da parte di Giovanni Simeone. Proprio in queste ore gli avvocati si stanno scambiando delle mail per chiudere il tutto. Domani il giocatore argentino potrà anche allenarsi con il gruppo di Luciano Spalletti“. Domani sarà una giornata importante per il Napoli dato che Ndombele sosterrà le visite mediche a Villa Stuart. Il giocatore francese sarà un nuovo rinforzo per Spalletti, ma permette anche al Napoli di non avere per forza bisogno di Giacomo Raspadori. Questo non significa che il Napoli abbandona la pista, ma che non ha più necessità di prendere a tutti i costi il giocatore del Sassuolo e quindi ha più potere di negoziazione con Giovanni Carnevali che continua ad alzare il prezzo.