Simeone tre giorni a Napoli senza allenamento: il motivo

Giovanni Simeone è sbarcato a Castel Volturno già da tre giorni, ma ufficialmente non può allenarsi con la squadra. È l’ennesimo giallo di questa estate di calciomercato tanto travagliata quanto emozionante. Il Napoli sta lavorando per prendere tre giocatori importantissimi: Ndombele è vicinissimo, Navas può arrivare e la trattativa per Raspadori è ad un punto cruciale. Eppure il Napoli non ha ancora annunciato ufficialmente l’arrivo di Simeone.

Luciano Spalletti spera di avere il giocatore per la sfida Napoli-Monza, ma al momento non è ancora sicuro che sarà possibile. Ma perché Simeone non viene ufficializzato? Una spiegazione è stata data anche da Paolo Bargiggia. Una conferma arriva anche da Gazzetta dello Sport che scrive: “Ma siccome burocraticamente manca ancora qualcosa per il passaggio fra i club (non l’accordo sulle cifre: 3 milioni di prestito al Verona, con 12 milioni per il diritto di riscatto che diventa obbligo solo se il Cholito raggiungerà i 20 gol stagionali o una percentuale alta di presenze). Nell’attesa Giovanni cerca casa nella sua nuova sede e non vede l’ora di cominciare ad allenarsi e scendere in campo“. Per Spalletti sarebbe sicuramente un problema non da poco giocare con il Monza senza Simeone, nonostante il calciatore si trovi già a Napoli pronto a mettersi a disposizione del tecnico toscano.