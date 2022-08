CorSport – Raspadori – il Napoli non aspetta più, avviso al Sassuolo: la situazione

La trattativa per Giacomo Raspadori al Napoli è diventata una vera e propria telenovela. Complice il Sassuolo che continua a sparigliare le carte in tavola, passando da un prezzo all’altro, da un bonus all’altro. Da qualche giorno, però, la situazione si è definita, complice anche la volontà del giocatore di vestire la maglia azzurra. Inoltre questa indecisione sta penalizzando Dionisi che con la Juve non ha potuto mandare Raspadori in campo da titolare, facendolo entrare solo nella ripresa.

Raspadori al Napoli: cosa manca

Corriere dello Sport fa sapere che tra Napoli e Sassuolo manca uno al massimo due milioni di euro tra parte fissa e bonus. Il Napoli ha deciso di dare un ultimatum al Sassuolo, o si chiude nelle prossime 48 ore oppure si interromperà definitivamente la trattativa. La società azzurra è stanca dei tira e molla di Carnevali e quindi vuole chiudere, in un modo o nell’altro.

Al momento quello che blocca il trasferimento di Raspadori al Napoli sono i bonus, ecco le cifre: il Sassuolo chiede 35 milioni di euro complessivi così divisi: 5 milioni per il prestito oneroso, 25 milioni di euro per il riscatto e 5 milioni di euro in bonus facilmente raggiungibili. Il Napoli arriva a 34 milioni di euro, una distanza irrisoria, ma inserisce 5 milioni di euro in bonus più complicati da raggiungere.

È qui che si è arenata la trattativa per Raspadori al Napoli, che però sta facendo un danno anche a Dionisi del Sassuolo. Ora De Laurentiis ha deciso di non attendere oltre, o si va avanti e si chiude, oppure non ha alcuna intenzione di arrivare a fine mercato. Il giocatore, con il suo agente Tullio Tinti, spinge per vestire la maglia azzurra, un dettaglio importante che pure il Sassuolo deve prendere in considerazione.