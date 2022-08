Ndombele al Napoli: come gioca, caratteristiche tecniche di un potenziale fenomeno

Tanguy Ndombele è un giocatore del Napoli, mancano le visite mediche ma sono una formalità di rito. Il francese domani sarà a Villa Stuart per sostenerle, poi firmerà il contratto con la SSCN Ma a questo punto ci si chiede come gioca Ndombele e cosa può dare al centrocampo del Napoli, con le sue caratteristiche tecniche.

Chi è Ndombele: nuovo acquisto del Napoli

Nato a Longjumeau il 28 dicembre 1996, il centrocampista muove i suoi primi passi da calciatore nella giovanili del Guingamp ma è all’Amiens, in Ligue 2, che il suo talento sboccia definitivamente. Il suo talento esplode definitivamente al Lione, con cui si consacra nel 2017, giocando le sue due migliori stagioni della sua carriera. Tanto che Fabio Paritici vuole portarlo alla Juventus, ma lo anticipa il Tottenham che spende oltre 60 milioni di euro, più 10 di bonus per portarlo in Inghilterra. Con gli Spurs Ndombele mette a segno 6 reti nella stagione 2020/21 ma non bastano per allontanare i dubbi sul suo futuro in Inghilterra. Nella scorsa stagione il Tottenham lo cede in prestito al Lione a gennaio, ma al suo rientro viene messo fuori rosa da Antonio Conte.

Ndombele: le caratteristiche tecniche

Il centrocampista 26enne ha grandi doti fisiche con i suoi 181 centimetri, ma anche piedi buonissimi. Su Ndombele ci sono tante curiosità da scoprire, come l’interesse di Mourinho, ma soprattutto bisogna conoscere le sue caratteristiche tecniche. Il francese è un giocatore che abbina qualità e quantità. È molto propositivo, ma sa contrastare ed ha la capacità di fare l’ultimo passaggio, oltre ad avere un ottimo dribbling. Ndombele nel centrocampo del Napoli può giocare nel modulo a tre, ma adattarsi anche a quello a due. I piedi buoni (detro e sinistro) gli permettono anche di giocare da trequartista. Certo una mediana con Ndombele, Lobotka e Anguissa farebbe ‘paura’ a chiunque. Per caratteristiche Ndombele è votato all’attacco e con gli inserimento di Lozano e Osimhen i suoi passaggi possono essere decisivi, soprattutto in coppia con Kvaratskhelia.