“Ndombele al Napoli è un’operazione clamorosa”

Tanguy Ndombele è pronto a diventare un nuovo giocatore del Napoli. Il centrocampista del Tottenham è oramai vestito di azzurro, dato che Ndombele domani svolgerà le visite mediche con il club partenopeo. Un’operazione che Cristiano Giuntoli ha saputo tener nascosta quasi fino alla conclusione, poi in poche settimane ha affondato il colpo. Dal punto di vista tecnico si tratta veramente di un colpo esagerato, visto lo spessore del giocatore che ha incantato a Lione e che al Tottenham non ha mostrato tutto il suo potenziale.

Ndombele al Napoli: è fatta

Ma l’operazione è di grande livello anche dal punto di vista economico. Luca Cerchione, giornalista di 1 Station Radio la definisce “un’operazione clamorosa“. Il giocatore era stato pagato dal Tottenham 60 milioni nel 2019. Oggi il “Napoli lo prende in prestito per 500 mila euro per poi lasciarlo andare in scadenza senza esercitare il diritto di riscatto a 30 milioni di euro e discutere dell’acquisto a luglio del 2023. Qua vanno fatti i complimenti a Giuntoli ed Aurelio De Laurentiis“. Ndombele andrà a rinforzare la mediana di Luciano Spalletti, può giocare sia in un centrocampo a due che a tre, ha grandi doti fisiche, ma anche grandissima tecnica che gli permette di dribblare ed effettuare l’ultimo passaggio.