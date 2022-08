Sky – Domani visite mediche per Ndombele al Napoli

Tanguy Ndombele sarà un giocatore del Napoli, fissate per domani 18 agosto le visite mediche a Villa Stuart. La notizia di calciomercato viene data da Gianluca Di Marzio di Sky. Il giocatore era atteso in Italia già da qualche giorno, ma ora l’affare si è definitivamente sbloccato. L’arrivo di Ndombele in azzurro è legato alla cessione di Fabian Ruiz al Psg, quindi anche in questo caso potrebbero esserci degli aggiornamenti a breve.

Ndombele al Napoli: visite mediche e firma del contratto

Il Napoli ha trovato l’accordo con il Tottenham sulla base di un prestito con di riscatto, per un valore complessivo di 30 milioni di euro. Da giorni era già stata trovato anche l’intesa con il giocatore francese, messo fuori rosa da Antonio Conte al Tottenham. Ndombele è pronto sostenere le visite mediche col Napoli a Villa Stuart, un passaggio che certifica il suo arrivo in azzurro. Il giocatore sarà un rinforzo di tutto rispetto per il centrocampo del Napoli che spera di ritrovare il calciatore ammirato ai tempi del Lione e che si è visto solo in parte in Premier League. La società azzurra non si fermerà all’acquisto di Ndombele, dato che va avanti anche la trattativa per portare in azzurro Navas e quella per Raspadori. Inoltre bisogna ufficializzare ancora Giovanni Simeone, altro nuovo volto della rosa di Luciano Spalletti.

Il Napoli con queste tre operazioni sicuramente aumenterebbe il tasso tecnico della squadra, con molti addetti ai lavori convinti che con questo tipo di calciomercato si andrebbe a competere con lo scudetto insieme con Milan, Inter, Juventus e Roma. Ci spera Spalletti che ha chiesto a gran voce rinforzi ed il Napoli dopo cessioni illustri sta matenendo le promesse fatte al suo allenatore, anche se alcuni affari devono essere ancora conclusi.