Napoli-Monza: ecco chi sarà l’arbitro. Tutte le designazioni della seconda giornata

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 2ª giornata di andata del Campionato di Serie A 2022/23 in programma domenica 21 agosto. La sfida tra Napoli e Monza, in programma domenica prossima alle 18.30 allo Stadio Diego Armando Maradona, sarà arbitrato dal signor Fourneau, al var ci sarà il signor Irrati. La partita sarà visibile come al solito sui canali dell’emittente streaming DAZN.

NAPOLI – MONZA h. 18.30

FRANCESCO FOURNEAU di Roma

MASSARA – SECHI

IV: RUTELLA

VAR: IRRATI

AVAR: PATERNA

LE DESIGNAZIONI ARBITRALI

TORINO – LAZIO Sabato 20/08 h. 18.30

PICCININI

TOLFO – CAPALDO

IV: MARINELLI

VAR: DI PAOLO

AVAR: LONGO S.

UDINESE – SALERNITANA Sabato 20/08 h. 18.30

AURELIANO

BINDONI – IMPERIALE

IV: PERENZONI

VAR: NASCA

AVAR: PAGANESSI

INTER – SPEZIA Sabato 20/08 h. 20.45

GHERSINI

DI IORIO – RASPOLLINI

IV: SANTORO

VAR: MARINI

AVAR: GUIDA

SASSUOLO – LECCE Sabato 20/08 h. 20.45

COLOMBO

ROSSI M. – MARCHI

IV: MIELE G.

VAR: PATERNA

AVAR: IRRATI

EMPOLI – FIORENTINA h. 18.30

MARCHETTI

MOKHTAR – TRINCHIERI

IV: SACCHI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PASSERI

ATALANTA – MILAN h. 20.45

MARESCA

BACCINI – PRENNA

IV: SOZZA

VAR: VALERI

AVAR: COSTANZO

BOLOGNA – H. VERONA h. 20.45

MARCENARO

CIPRESSA – SCATRAGLI

IV: GUALTIERI M.

VAR: GUIDA

AVAR: MARINI

ROMA – CREMONESE Lunedì 22/08 h. 18.30

MASSIMI

MELI – PERETTI

IV: AYROLDI

VAR: FABBRI

AVAR: MUTO

SAMPDORIA – JUVENTUS Lunedì 22/08 h. 20.45

ABISSO

PALERMO – ZINGARELLI

IV: COSSO

VAR: BANTI

AVAR: LO CICERO