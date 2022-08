Napoli imbufalito con Fabian Ruiz per la festa in discoteca a Positano

CALCIOMERCATO NAPOLI. FABIAN RUIZ-NAPOLI. “Fabian Ruiz sta vivendo da separato in casa: il Napoli non ha gradito la sua sortita in una discoteca a Positano, mentre la squadra era a Verona”: così scrive TuttoSport in merito al caso legato al calciatore spagnolo. Secondo il quotidiano torinese, Aurelio De Laurentiis è imbufalito per il comportamento del calciatore spagnolo che è oramai in uscita. Una fotografia lo immortala in discoteca a Positano mentre fuma una sigaretta, nello stesso tempo in cui i partenopei erano in trasferta a Verona: un atteggiamento che la società ha già condannato internamente, probabilmente prevedendo una multa.

“Lo spagnolo ha già un accordo economico da 6 milioni con il PSG, che lo acquisterà versando 25 milioni al club azzurro”, si legge sul noto quotidiano piemontese. Il Napoli chiede di più, attorno ai 35 milioni, ma il rischio di perderlo l’anno prossimo a parametro zero potrebbe spingere il team azzurro a diminuire le pretese. Per di più lo stato di stand by sta rallentando l’arrivo di Tanguy Ndombele dal Tottenham. Il giocatore ha un accordo con il Napoli oramai già da tempo, così come la società ha trovato l’accordo con il Tottenham, si tratta di sbloccare solo l’affare tra Fabian Ruiz ed il Psg.